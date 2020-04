Coronavirus: «il vaccino è follia», «non ci sarà mai». Le teorie dei medici no-vax (Di sabato 18 aprile 2020) Li credevamo ormai scomparsi per effetto del Coronavirus. Anzi qualcuno ha persino chiesto polemicamente dove fossero finiti, quasi avessero qualche responsabilità in merito alla comparsa del Covid-19. Invece i medici no-vax erano solo rimasti nell’ombra, pronti a colpire alla prima occasione. Detto fatto. L’occasione ha il volto del viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, “reo” di aver rampognato proprio i nemici del vaccino: «Se qualcuno pensa che non serva – aveva dichiarato -, lo vada a dire alle famiglie dei morti». La replica al viceministro grillino arriva a stretto giro di posta. «Sileri non sa di cosa parla. Questa malattia non è vaccinabile», attacca Stefano Montanari, denunciato dal Patto per la Scienza per le sue affermazioni sul tema Coronavirus. «Prima di iniettare qualcosa nel corpo ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - “il vaccino è una follia - non ci sarà mai” : le teorie dei medici no-vax

Del resto, per quanto non piaccia a nessuno, tutto lascia presagire che con l’effetto Covid ci si debba convivere ancora per svariate settimane o più probabilmente mesi e il modo migliore - attendendo ...

