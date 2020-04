Coronavirus, il Rosso solidale della Ferrari. Ecco le iniziative del Cavallino (Di sabato 18 aprile 2020) C’è differenza tra la solidarietà fine a se stessa, fatta perché altrimenti “sembra brutto”, e quella in cui si crede. E si sa, i sentimenti nelle logiche aziendali passano quasi sempre in secondo (o terzo) piano. Non è il caso di Ferrari, che da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria, sembra un mondo a parte. Anche gli altri hanno fatto il loro dovere, per carità: l’automotive si è mobilitata per intero, dando il proprio contributo di uomini e risorse. Ma da Maranello è arrivata forse una scintilla in più. Vedere, come nella foto in apertura, il logo del Cavallino sulle valvole dei ventilatori polmonari prodotti insieme alla Siare Engineering, va oltre la simbologia. E, per certi versi, va oltre al salvare vite. Perché testimonia di una vicinanza alla gente: in primis ai lavoratori, e ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - lo spread Btp-Bund si allarga verso i 230 punti. In rosso tutte le Borse Ue - prezzo del petrolio ai minimi da 18 anni

