Coronavirus, il presidente di Federalberghi: “Fiduciosi che questa estate si possa lavorare con i turisti italiani, il Governo ha le idee confuse” (Di sabato 18 aprile 2020) “Siamo fiduciosi su un’estate aperta, su un turismo italiano e quindi molti alberghi nostri riapriranno ma non apriranno in utile, l’idea è quella di pareggiare i costi perché il turismo italiano i termini di capacità di spesa su certe destinazioni non è paragonabile al turismo straniero”. Ad affermarlo è il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca in un’intervista all’Adnkronos. “Alcune aree apriranno prima, altre dopo, e poi un albergatore che lavora sulla stagionalità dovrà considerare se è conveniente, a questo punto aprire solo per luglio e agosto”, sottolinea. “Non siamo mai stati chiusi per legge, la chiusura non ci è stata imposta da alcun Dpcm ma siamo chiusi per mancanza oggettiva di turisti, italiani e stranieri. Abbiamo fatto accordi in tutte le ... Leggi su meteoweb.eu Pordenone - il presidente Mauro Lovisa è guarito dal Coronavirus

Coronavirus - morte del sindaco Sommese : il cordoglio del Presidente del Consiglio Regionale

Il ministro della Salute del Brasile - Luiz Mandetta - è stato rimosso dal suo incarico per divergenze con il presidente Bolsonaro sulla gestione del coronavirus (Di sabato 18 aprile 2020) “Siamo fiduciosi su un’aperta, su un turismo italiano e quindi molti alberghi nostri riapriranno ma non apriranno in utile, l’idea è quella di pareggiare i costi perché il turismo italiano i termini di capacità di spesa su certe destinazioni non è paragonabile al turismo straniero”. Ad affermarlo è ildi, Bernabò Bocca in un’intervista all’Adnkronos. “Alcune aree apriranno prima, altre dopo, e poi un albergatore che lavora sulla stagionalità dovrà considerare se è conveniente, a questo punto aprire solo per luglio e agosto”, sottolinea. “Non siamo mai stati chiusi per legge, la chiusura non ci è stata imposta da alcun Dpcm ma siamo chiusi per mancanza oggettiva di turisti, italiani e stranieri. Abbiamo fatto accordi in tutte le ...

fanpage : La proposta del Presidente della Regione Emilia Romagna Che ne pensate? - ItaliaViva : 'Chiediamo le dimissioni del presidente di #Anpal, dottor Parisi. In quale altra parte del mondo può accadere che d… - SkyTG24 : #Coronavirus Il presidente Vincenzo #DeLuca ha dichiarato di essere pronto a chiudere i confini per non lasciare en… - EpicWilly09 : RT @FrancoBechis: Mi raccomando, seguite sempre i consigli degli esperti. E guai se un premier, un presidente di Regione o un sindaco li co… - Marisol32878094 : L’allarme dal ministero scattò a gennaio, ma la Lombardia non informò i medici di base. Un mese prima di Codogno, R… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus presidente Coronavirus, il presidente Solinas: è troppo presto per parlare di Fase 2 La Nuova Sardegna Bending Spoons, la società che ha ideato l'app 'Immuni'

E' tutta italiana Bending Spoons, la società scelta dal governo per l'utilizzo della app Immuni, con cui si tracceranno i movimenti dei contagiati da coronavirus. L'impresa, fondata nel 2013 da cinque ...

Coronavirus, Confagricoltura Bari-Bat: “Soddisfazione per lo stanziamento di un milione da parte della Regione per le aziende zootecniche”

BARI - Soddisfazione viene espressa dal presidente di Confagricoltura Bari-Bat, Michele Lacenere, in merito alla decisione della Regione Puglia di stanziare un milione di euro per offrire un sostegno ...

E' tutta italiana Bending Spoons, la società scelta dal governo per l'utilizzo della app Immuni, con cui si tracceranno i movimenti dei contagiati da coronavirus. L'impresa, fondata nel 2013 da cinque ...BARI - Soddisfazione viene espressa dal presidente di Confagricoltura Bari-Bat, Michele Lacenere, in merito alla decisione della Regione Puglia di stanziare un milione di euro per offrire un sostegno ...