Coronavirus | il Governatore Emiliano | “Permane il racconto di un Sud vocato al disastro

"Sono un fan di De Luca, mi mette di buon umore. Ma non si può fare. E non è il momento per regolare i conti con le tante umiliazioni subite dall'arroganza del Nord". Lo dice Michele, presidente della Regione Puglia, intervistato dal Fatto Quotidiano, in merito alla prospettiva di una chiusura dei confini delle regioni del Sud per evitare rischi di contagio da Covid-19 e dopo l'annuncio del presidente della regione Campania De Luca sulla chiusura della regione se il Nord avesse allentato le misure. ''Quando le cose vanno male – osserva – i popoli devono essere uniti. E noi siamo italiani".