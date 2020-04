Coronavirus, il commissario Arcuri: “Senza salute e sicurezza la ripresa economica sarà molto breve” (Di sabato 18 aprile 2020) “Dobbiamo continuare ad agire con la cautela e la prudenza di questi mesi, capire che è clamorosamente sbagliato comunicare un conflitto tra salute e ripresa economica. Senza la salute e la sicurezza la ripresa economica durerebbe come un battito di ciglia. Bisogna continuare a tenere in equilibrio questi due aspetti, Alleggerire progressivamente le misure di contenimento, garantendo sicurezza e salute di un numero massimo di cittadini possibile. No a improvvisazioni ed estemporaneità”. Così il commissario all’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri. L'articolo Coronavirus, il commissario Arcuri: “Senza salute e sicurezza la ripresa economica sarà molto breve” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - il Commissario Arcuri : “150mila test entro l’inizio del prossimo mese - si lavora sulle App”

