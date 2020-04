Coronavirus, il borgo in Abruzzo è deserto: cervi a passeggio indisturbati per le strade del paese (Di sabato 18 aprile 2020) In queste settimane le strade di Villetta Barrea, uno dei borghi immersi nel Parco nazionale d’Abruzzo, sono deserte come quelle di tutta Italia, a causa delle misure anti Covid. Così, a popolare le vie del piccolo comune, ci ha pensato un gruppo di cervi, filmato da alcuni cittadini. A differenza del passato (da queste parte gli abitanti sono abituati a questo genere di incursioni) gli animali passeggiavano tranquilli e indisturbati video Facebook/visit Abruzzo L'articolo Coronavirus, il borgo in Abruzzo è deserto: cervi a passeggio indisturbati per le strade del paese proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano In Liguria il borgo immune al Coronavirus : Bonassola - 900 abitanti e nessun contagio

Coronavirus - Centro studi Borgogna : “Bene emendamento Pd per scudo a medici”

Coronavirus - Centro studi Borgogna : “Bene emendamento Pd per scudo a medici” (Di sabato 18 aprile 2020) In queste settimane ledi Villetta Barrea, uno dei borghi immersi nel Parco nazionale d’, sono deserte come quelle di tutta Italia, a causa delle misure anti Covid. Così, a popolare le vie del piccolo comune, ci ha pensato un gruppo di, filmato da alcuni cittadini. A differenza del passato (da queste parte gli abitanti sono abituati a questo genere di incursioni) gli animali passeggiavano tranquilli evideo Facebook/visitL'articolo, ilinper ledel paese proviene da Il Fatto Quotidiano.

Corriere : Morti di coronavirus quattro fratelli: dolore e sgomento nel borgo di Cremosano - TgrRaiFVG : Vivere l'emergenza del coronavirus nella propria casa in cima ai monti. E' quello che sta accadendo a una famiglia… - ilfattovideo : Coronavirus, il borgo in Abruzzo è deserto: cervi a passeggio indisturbati per le strade del paese - ba_ceri : RT @TgrRaiFVG: Vivere l'emergenza del coronavirus nella propria casa in cima ai monti. E' quello che sta accadendo a una famiglia tarvisian… - Eleonor48801263 : RT @TgrRaiFVG: Vivere l'emergenza del coronavirus nella propria casa in cima ai monti. E' quello che sta accadendo a una famiglia tarvisian… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus borgo Coronavirus, il borgo in Abruzzo è deserto: cervi a passeggio indisturbati per le strade del paese Il Fatto Quotidiano Linea Bianca 18 aprile – Ossini in Sicilia e Trentino Alto Adige

Il programma, attualmente sospeso a causa del Coronavirus, è stato sostituito dalle repliche ... Inaugurata nel 1898, la storica ferrovia parte da Catania Borgo e passa per Paternò, Adrano, Ponte, ...

Coronavirus, il borgo in Abruzzo è deserto: cervi a passeggio indisturbati per le strade del paese

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio ...

Il programma, attualmente sospeso a causa del Coronavirus, è stato sostituito dalle repliche ... Inaugurata nel 1898, la storica ferrovia parte da Catania Borgo e passa per Paternò, Adrano, Ponte, ...Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio ...