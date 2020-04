Coronavirus | i morti e i contagiati in Italia

Leggi su newsmondo

(Di sabato 18 aprile 2020) Emergenza, più di 100.000 attualmente positivi in: il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nel bollettino Dipartimento della Protezione Civile. Emergenzain: il bollettino del 18 aprile Massima attenzione sui dati del bollettino della Protezione Civile per comprendere l’andamento del contagio ine valutare la riapertura e l’inizio della fase 2. Emergenzain: il bollettino del 17 aprile Il governo e la task force continuano a lavorare alla fase 2 e il Commissario Arcuri ha dato il via libera all’App che i cittadini potranno scaricare dopo la messa a punto. In occasione del punto stampa dell’Iss, Brusaferro ha confermato che la curva evidenzia un trend decrescente, mentre Rezza ha fatto sapere che difficile a maggio si ...