Coronavirus, Gratteri: “elenchi dei beneficiari dei buoni alle forze dell’ordine, saranno tutti controllati” (Di sabato 18 aprile 2020) Il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, è intervenuto la scorsa notte a Speciale TG1 e ha affrontato molti temi collaterali alla pandemia di Coronavirus. “Per quanto riguarda i soldi che devono arrivare ai disoccupati o a quelli che da generazioni lavorano in nero – ha detto Gratteri riferendosi ai buoni distribuiti dai Comuni – io ho partecipato a una riunione con l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – per la Calabria, e formalmente, ufficialmente, mi hanno detto che sono d’accordo sulla mia proposta di presentare ed inviare questi elenchi ai Prefetti e poi i Prefetti li smisteranno a Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza per controllare questi elenchi, perchè c’è il rischio che questi soldi vadano a finire ad evasori totali, a falsi poveri, a gente che non ne ha ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Gratteri : “Evitare che aiuti vadano alle mafie”. VIDEO

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Gratteri : “Sono consulente gratuito di tutti”

“Più sicuri in carcere che fuori” - dice Gratteri. Ma a Bologna c'è il primo morto per coronavirus (Di sabato 18 aprile 2020) Il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola, è intervenuto la scorsa notte a Speciale TG1 e ha affrontato molti temi collaterali alla pandemia di. “Per quanto riguarda i soldi che devono arrivare ai disoccupati o a quelli che da generazioni lavorano in nero – ha dettoriferendosi aidistribuiti dai Comuni – io ho partecipato a una riunione con l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – per la Calabria, e formalmente, ufficialmente, mi hanno detto che sono d’accordo sulla mia proposta di presentare ed inviare questi elenchi ai Prefetti e poi i Prefetti li smisteranno a Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza per controllare questi elenchi, perchè c’è il rischio che questi soldi vadano a finire ad evasori totali, a falsi poveri, a gente che non ne ha ...

SkyTG24 : #Coronavirus. Il procuratore #Gratteri raccomanda verifiche serrate sui beneficiari dei fondi per il rilancio dell’… - Onorio_Ferraro : #Gratteri allo “speciale” di @Tg1Raiofficial: «non dimentichiamo la mafia! La criminalità organizzata arriva spesso… - alba90yt : 'Il Coronavirus può essere una grande occasione per la criminalità organizzata'. Gratteri parla di come le mafie a… - enzofilia : Grazie al virus, c'è così poco inquinamento, che in Calabria si vede addirittura quanta ndrangheta c'è nell'aria.… - maggiodeilibri : RT @capalbiolibri: #CapalbioLibri #Ilpiaceredileggere #replay Nicola Gratteri a Capalbio Libri 2018: “Il piacere di leggere è emozione” htt… -