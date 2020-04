Coronavirus | Gori | “La chiesa del cimitero di Bergamo vuota Finalmente”

(Di sabato 18 aprile 2020) “Ladeldi. Finalmente“: con queste parole e una foto emblematica, il sindaco diGiorgiorende noto che la, dove nelle scorse settimane erano state riposte le bare perché non vi era più spazio nelle camere mortuarie, è finalmente. Insieme alla fila dei mezzi dell’Esercito che hanno portato in altre città i feretri delle vittime, quella delle bare nellaè stata una delle immagini che più hanno segnato la tragedia della provincia.L'articolo: “Ladeldi. Finalmente” Meteo Web.

«La chiesa del cimitero di #Bergamo vuota. Finalmente». Poche parole, accompagnate a una foto, sono quelle postate dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Nell’immagine si vede appunto la chiesa, dove ...Tutto questo è nero su bianco per cui il Governo non si azzardi a riscrivere la storia per infangare la Lombardia e scaricare le proprie responsabilità: la gravissima sottovalutazione del virus è colp ...