Coronavirus Germania | 141mila infetti | 4mila casi L' indice R0 scende a 0 7

DPCgov : #Coronavirus #16aprile Rientra oggi in Italia il primo dei pazienti trasferiti in Germania grazie alla CROSS, la ce… - LaStampa : Coronavirus in Germania, uno zoo lancia l’allarme: siamo senza cibo, potremmo dover uccidere alcuni animali per nut… - Daniele_Manca : Coronavirus, la svolta tedesca in un numero: «L’indice di contagio a 0,7» (meno di una persona contagiata per ogni… - marialauraloi : RT @ilsussidiario: ?? La #Lombardia è al centro di un attacco politico italiano che, avvenendo proprio mentre la #Germania sta cambiando, p… - Mitramacco : RT @udogumpel: Una donna leader. Ascoltate come spiega la lotta all'epidemia del Coronavirus, per capire perché oggi nuovamente l'80% degli… -

Coronavirus Germania Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Germania