Coronavirus | Franceschini | “Lavoriamo per poter aprire le spiagge in estate e ad

(Di sabato 18 aprile 2020) “Il turismo vale il 13% del Pil ed e’ un settore sul quale l’emergenzaha avuto un impatto enorme: ci vorra’ del tempo prima che il turismo internazionale torni in Italia, ma difficilmente questai turisti italiani andranno in giro per il mondo, dobbiamo quindi lavorare sul turismo interno, italiano, di prossimita'”. E’ partendo da questa consapevolezza, ha annunciato il ministro Dario, che “nel prossimo decreto ci saranno incentivi seri per le imprese del turismo”. Ma il governo – ha detto il ministro nel suo intervento ad ‘Aspettando le parole’ su Rai3 – sta anche “lavorando ad un incentivo per le famiglie di reddito medio basso per andare in vacanza, in modo da aiutare le persone ad andare in giro per l’Italia”. “Saranno quindi vacanze ...