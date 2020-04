Coronavirus, fonti Palazzo Chigi: “La prossima settimana le misure non cambiano, si lavora a programma per la ripresa di buona parte delle attività” (Di sabato 18 aprile 2020) “Le notizie sin qui filtrate circa l’apertura di attivita’ produttive o l’allentamento di misure restrittive per lunedi’ prossimo sono prive di fondamento. Per la settimana prossima rimangono in vigore le misure gia’ previste, che scadono il 3 maggio, e non e’ prevista nessuna modifica”. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Per il Governo “gli effetti positivi di contenimento del virus e di mitigazione del contagio si iniziano a misurare ma non sono tali da consentire il venir meno degli obblighi attuali e l’abbassamento della soglia di attenzione. Per tutto il pomeriggio il Presidente del Consiglio e alcuni Ministri hanno incontrato una delegazione del comitato tecnico-scientifico e del comitato di esperti in campo economico e sociali di recente istituzione. Si sta lavorando a un programma nazionale che possa ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : fonti p.Chigi - ok regioni a ripresa su base linee guida nazionali (2)

