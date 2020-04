(Di sabato 18 aprile 2020) “La settimana prossima sarà molto importante, perché il 23 aprile ci sarà il Consiglio Europeo, da cui dipenderà il futuro dell’Italia. Immaginiamo soltanto l’ipotesi di una rottura in quel Consiglio Europeo: la mattina dopo le Borse arriverebbero al disastro e noi andremmo sott’acqua. Sarà necessario un bell’accordo “. Sono le parole dell’ex presidente del Consiglio,, nel corso della trasmissione “Propaganda Live”, su La7. Durissima la critica disuldisunito delle forze politiche italiane al Parlamento Europeo, dove sulla risoluzione per la crisi sulPd e M5s si sono divisi sul Mes, mentre Lega e Forza Italia hanno votato contro i coronabond: “Ildi oggi mi ha davvero esterrefatto. Mi metto nei panni di un altro Paese europeo, che deve immaginare di ...

welikeduel : #EnricoLetta a #propagandalive: 'Il voto al Parlamento Europeo di oggi è stata una Caporetto. Sono esterrefatto dal… - La7tv : #propagandalive Scuola, Enrico Letta: 'Per chi vive il disagio il digitale vuol dire essere lasciato ai margini del… - La7tv : #propagandalive @EnricoLetta: 'Venerdì 17 ci ha veramente portato male. Il voto al Parlamento Europeo di oggi è sta… - vinnix63 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Enrico Letta su La7: “In Ue il voto diviso degli europarlamentari italiani è stato irresponsabile e devas… - rickybassi : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Enrico Letta su La7: “In Ue il voto diviso degli europarlamentari italiani è stato irresponsabile e devas… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Enrico

La7

Dopo aver superato il Coronavirus, che gli ha portato via la mamma Felicita, Piero Chiambretti saluta i suoi follower: ecco il suo messaggio. Lo sguardo spento, quasi smarrito, venato di dolore e ...Il Coronavirus aveva già mandato in tilt Lombardia ... Le Terapie intensive sono un parametro attenzionato per decidere la riapertura del Paese. Il biologo Enrico Bucci ha dichiarato al Corriere della ...