Coronavirus: diminuiscono decessi e ricoverati. Risposta positiva dai tamponi (Di sabato 18 aprile 2020) Coronavirus, niente quotidiana conferenza stampa in tv ma la Protezione Civile ha comunque fornito i nuovi dati di sabato 18 aprile relativi all’emergenza sanitaria in Italia. Dunque il numero aggiornato delle vittime, quello dei ricoverati con sintomi, in terapia intensiva e in isolamento domiciliare, dei guariti e il totale dei positivi comunicati sul sito ufficiale. Stando ai nuovi dati della protezione civile, continua il calo dei ricoverati, resta basso il rapporto di nuovi tamponi positivi e i morti tornano a calare e a scendere sotto le 500 unità. Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 482 persone (ieri le vittime erano state 575), arrivando a un totale di decessi 23.227. In terapia intensiva si trovano 2.733 persone, 79 meno di ieri e sono ancora ricoverate con sintomi 25.007 persone, 779 meno di ieri. (Continua dopo la foto) I guariti raggiungono quota ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - ultime notizie – Diminuiscono i decessi in Italia. In Lombardia lieve aumento dei contagi. L’ipotesi Fase 2 con l’Italia divisa in tre aree. Ricciardi : «La seconda ondata è certa - presto per riaprire»

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus diminuiscono Coronavirus, diminuiscono i contagi e i ricoveri in terapia intensiva ma aumentano ancora i medici vittime La Stampa Coronavirus, calano i contagi: 16 nel pesarese

I casi di coronavirus sul territorio marchigiano salgono a 5.721. Restano gli ospedali pesaresi quelli più colpiti. La provincia di Pesaro e Urbino conta 2.293 positivi (+16 rispetto a ieri), 1.664 ...

Coronavirus: in Toscana più guarigioni che nuovi casi accertati

Grazie al forte aumento dei guariti diminuiscono in Toscana il numero degli attualmente positivi ... Onlus può farlo versando direttamente sul conto corrente IT61R0306909606100000172060 - Intesa ...

