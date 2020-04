Coronavirus | dimessa dopo due tamponi negativi | Ora sono di nuovo positiva

Agenzia_Ansa : Lucia #Annunziata dimessa dallo Spallanzani, negativa al #coronavirus Era ricoverata da una settimana per sospetto… - infoitinterno : 'Io dimessa dopo 2 tamponi negativi, poi di nuovo positiva': Stefania racconta la sua odissea con il Coronavirus - 79_Alessio : RT @romatoday: 'Io dimessa dopo 2 tamponi negativi, poi di nuovo positiva': Stefania racconta la sua odissea con il Coronavirus https://t.c… - gallintermedia : RT @romatoday: 'Io dimessa dopo 2 tamponi negativi, poi di nuovo positiva': Stefania racconta la sua odissea con il Coronavirus https://t.c… - RoccoPetraglia1 : RT @romatoday: 'Io dimessa dopo 2 tamponi negativi, poi di nuovo positiva': Stefania racconta la sua odissea con il Coronavirus https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dimessa

RomaToday

Qui si attenderà la completa negativizzazione dal coronavirus. E’ infatti molto importante che le persone dimesse siano guarite completamente per evitare un contagio di ritorno. Chi è invece stato ...Regione Lombardia scende in campo per prevenire le crisi di liquidità delle micro, piccole e medie imprese causata dall’emergenza sanitaria ed economica COVID-19 e promuove una misura straordinaria ...