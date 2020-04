Coronavirus | De Luca | Verso il ritorno alle attività normali degli ospedali

Leggi su ildenaro

(Di sabato 18 aprile 2020) Visita del governatore della Campania, stamattina, all’ospedale modulare Covid in corso di realizzazione a Caserta. Un “intervento dal valore straordinario”, lo ha definito De, che prevede la realizzazione di 24 posti letto di terapia intensiva, grazie al quale si “avrà la possibilità di separare nettamente l’attivitàera normale dall’attività dedicata ai pazienti Covid”. “Abbiamo già programmato di avviare la seconda fase e quindi ci stiamo preparando ad attivare alla fine di aprile l’attività normale– ha spiegato a margine della visita – Abbiamo dovuto in qualche modo sospendere gli interventi ma è chiaro che non possiamo tenere in sospeso le attività dei politrauma, dei pazienti cardiologici, ad esempio. Questo di Caserta è un ...