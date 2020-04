Coronavirus, De Luca a Caserta: “Siamo preparati per la seconda fase” (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Visita del governatore della Campania, stamattina, all’ospedale modulare Covid in corso di realizzazione a Caserta. Un “intervento dal valore straordinario”, lo ha definito De Luca, che prevede la realizzazione di 24 posti letto di terapia intensiva, grazie al quale si “avrà la possibilità di separare nettamente l’attività ospedaliera normale dall’attività dedicata ai pazienti Covid”. “Abbiamo già programmato di avviare la seconda fase e quindi ci stiamo preparando ad attivare alla fine di aprile l’attività normale degli ospedali – ha spiegato a margine della visita – Abbiamo dovuto in qualche modo sospendere gli interventi ma è chiaro che non possiamo tenere in sospeso le attività dei politrauma, dei pazienti cardiologici, ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - P. De Luca : Emendamento per sbloccare Fondi FSC per Regioni

