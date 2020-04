Coronavirus | cura dal vino rosso | la scoperta di un’università italiana

Leggi su howtodofor

(Di sabato 18 aprile 2020) Secondo uno studio dell'università Federico II e pubblicato sulla rivista Nature, potrebbe essere il Resveratrolo il fenolo capace di bloccare la replicazione virale del Covid-19. Laper ilpotrebbe essere presente in ogni casa, contenuta in un prodotto tanto amato dagli italiani e non solo: il. È quanto emerge da uno studio condotto da Guangdi Li ed Erik De Clercqe portato avanti da una ricerca, pubblicata sulla rivista Nature, dell'università Federico II sul Resveratrolo, un fenolo non flavonoide e una fitoalessina prodotta naturalmente da numerose piante in risposta agli attacchi da agenti patogeni quali batteri o funghi, che ha dimostrato di essere capace di bloccare la replicazione virale del Mers, virus che può essere considerato come un "parente stretto" del Covid-19 o ...