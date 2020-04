Coronavirus, corteo funebre a Saviano: la condanna del Prefetto di Napoli (Di sabato 18 aprile 2020) Sull’omaggio al sindaco di Saviano (Napoli) morto ieri di Coronavirus, con tanta gente in strada al passaggio del feretro, il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, e’ intervenuto inviando al vicesindaco del comune nolano, Carmine Addeo, una nota “per stigmatizzare fermamente l’accaduto”. “In relazione – si legge – alla diffusione attraverso il web, di vari video che testimoniano numerose e reiterate violazioni delle disposizioni vigenti in materia di Covid-19, salvo l’ulteriore emergere di profili di rilevanza penale, il Prefetto di Napoli ricorda che le norme vietano, tra l’altro, ogni forma di assembramento, sospendono le manifestazioni organizzate di qualsiasi natura, nonche’ le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. Viceversa, come appare dalle immagini e come confermato dalla locale stazione dei ... Leggi su ildenaro Incredibile a Napoli : folla al corteo funebre del sindaco morto di coronavirus

Non è passata inosservata la folla di persone che ha partecipato a Saviano, in provincia di Napoli, ai funerali del sindaco Carmine Sommese, chirurgo dell'ospedale di Nola, morto ieri all'età di 66 ...

