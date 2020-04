Coronavirus, come la Toscana ha nascosto l’ecatombe di morti (Di sabato 18 aprile 2020) Decine di anziani sono morti con Coronavirus nelle case di riposo toscane. Alla base di questi decessi c’è la carenza di mascherine e i ritardi nella consegna dei risultati dei tamponi. Non c’è solo la Lombardia a far segnare una serie di morti anomale, in questi giorni di emergenza Coronavirus. Anche in Toscana, infatti, le … L'articolo Coronavirus, come la Toscana ha nascosto l’ecatombe di morti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - alle Ogr di Torino apre ospedale realizzato in 12 giorni : ci lavoreranno i medici cubani. Ecco come è stato costruito

L'eccezione portoghese : come il Paese iberico ha arginato meglio degli altri il Coronavirus

Coronavirus - l’appello alla ministra Azzolina : “Ripensare alla scuola come un posto dove la vita accade” (Di sabato 18 aprile 2020) Decine di anziani sonoconnelle case di riposo toscane. Alla base di questi decessi c’è la carenza di mascherine e i ritardi nella consegna dei risultati dei tamponi. Non c’è solo la Lombardia a far segnare una serie dianomale, in questi giorni di emergenza. Anche in, infatti, le … L'articololahal’ecatombe diproviene da www.meteoweek.com.

rubio_chef : Sono state finanziate con le donazioni cialtroni: poi però date dei ladroni ai terroni. Che ve pensate che semo tut… - Marcozanni86 : #MES, #RecoveryFund, #Eurobond, #BEI: qui Cottarelli, non certo un fan di Salvini o un euroscettico, spiega, come c… - Corriere : ?? Coronavirus, quali sono i veri numeri in Italia? Secondo Massimo Galli, primario di Malattie infettive dell'Osped… - mauriziobarbol1 : RT @il_cupo: Coronavirus, sì all’app italiana. Ecco come ci controlleranno, voi amici vi farete tracciare come animali col collare GPS? htt… - qui_finanza : Come funziona Ufirst, l’app di Esselunga per fare la coda da casa Si chiama 'Ufirst' e consente di prenotare il pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus come Coronavirus. Come un sub in mare aperto, tra pesci che non conosco Corriere della Sera Coronavirus, folla (nonostante i divieti) ai funerali del sindaco di Saviano

Saviano, in provincia di Napoli, ha salutato così il suo sindaco, Carmine Sommese, ucciso ieri dal Coronavirus. Circa ducento persone in piazza nonostante ... dove in tanti puntano il dito anche ...

A tempo di record 90 letti: Torino apre l’ospedale Ogr

Anche se tutte le loro missioni, in fondo, celano delle sfide. Sia che si tratti di una città tumultuosa come Herat, o come la Torino di oggi, scossa e spaventata dal coronavirus. Hanno iniziato i ...

Saviano, in provincia di Napoli, ha salutato così il suo sindaco, Carmine Sommese, ucciso ieri dal Coronavirus. Circa ducento persone in piazza nonostante ... dove in tanti puntano il dito anche ...Anche se tutte le loro missioni, in fondo, celano delle sfide. Sia che si tratti di una città tumultuosa come Herat, o come la Torino di oggi, scossa e spaventata dal coronavirus. Hanno iniziato i ...