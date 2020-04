Coronavirus | c’è una terapia salva-vita con il plasma dei guariti

Leggi su vanityfair

(Di sabato 18 aprile 2020) Nell’attesa di trovare un vaccino contro il coronavirus, il plasma dei pazienti guariti ricco di anticorpi è una terapia d’emergenza utile per curare i malati più gravi. Il protocollo di trattamento clinico-sperimentale è stato sviluppato dalla Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, in collaborazione le strutture di Mantova e Lodi, e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova. A Mantova sono già stati trattati 25 pazienti e i risultati sono incoraggianti. La procedura è in via di test anche in altri centri, è partita anche a Novara per esempio, con l’obiettivo di aumentare il numero dei pazienti e dare una evidenza scientifica al progetto. Mentre con il sostegno di Avis Lombardia è stato avviato un altro programma di screening per creare un database di abituali donatori di sangue, residenti nella stessa area geografica, diventati immuni dopo infezione asintomatica e quindi con plasma iperimmune da poter donare in caso di necessità.