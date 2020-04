Coronavirus, c’è un nuovo contagio a Calvi (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCalvi (Bn) – nuovo caso di contagio da Covid-19 a Calvi. Ad annunciarlo è stato il Sindaco Armando Rocco attraverso la sua pagina Facebook: “Ho ricevuto da parte del Presidio di Protezione Civile di Napoli una telefonata con la quale sono stato informato della positività al virus COVID-19 di un secondo nostro concittadino. Tale contagio è quasi sicuramente ascrivibile alla sua attività lavorativa. L’intero nucleo familiare osserverà le misure di cautela prescritte. A lui ed ai suoi familiari giunga la vicinanza e l’affetto mio personale, dell’Amministrazione e di tutta la Comunità Calvese. A Voi tutti rivolgo nuovamente l’invito a stare a casa per il vostro bene, delle vostre famiglie, della vostra comunità”. L'articolo Coronavirus, c’è un nuovo ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - c’è una terapia salva-vita con il plasma dei guariti

“Non paragonate il Coronavirus alla guerra - è tutt’altro : la gente moriva e non c’era libertà” : parla un ultranovantenne

Coronavirus - le ipotesi degli esperti al governo per la Fase 2 : Italia divisa in macroaree - moda e cantieri verso la riapertura il 27. Bar - ristoranti e parchi : c’è uno spiraglio per ricominciare il 4 maggio (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) –caso dida Covid-19 a. Ad annunciarlo è stato il Sindaco Armando Rocco attraverso la sua pagina Facebook: “Ho ricevuto da parte del Presidio di Protezione Civile di Napoli una telefonata con la quale sono stato informato della positività al virus COVID-19 di un secondo nostro concittadino. Taleè quasi sicuramente ascrivibile alla sua attività lavorativa. L’intero nucleo familiare osserverà le misure di cautela prescritte. A lui ed ai suoi familiari giunga la vicinanza e l’affetto mio personale, dell’Amministrazione e di tutta la Comunità Calvese. A Voi tutti rivolgo nuovamente l’invito a stare a casa per il vostro bene, delle vostre famiglie, della vostra comunità”. L'articolo, c’è un...

trash_italiano : I locali che riaprono mentre c’è il coronavirus in giro ?? - Agenzia_Ansa : #Coronavirus #DeLuca: 'Pronto a chiudere i confini della #Campania' 'Se c'è corsa ad aprire tutto in regioni ancora… - RaiRadio2 : Tutti al lavoro insieme agli scienziati per fermare il virus... Chi ritwitta spera e studia insieme a noi… - Andrea_Olivieri : RT @cris_cersei: Per la ressa al Monte dei Pegni non c'è problema di 'distanziamento' eh. Finché fanno le pecore... ?? - Federica_ila : RT @isabellaisola3: I sindacati dei militari e della polizia sono contrari alla sperimentazione del #vaccino sulle Forze dell'Ordine ???? Pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus c’è FOCUS / CORONAVIRUS E “CASA DIGITALE”: SKILL DIGITALI ELEVATE PER 3 RAGAZZI SU 10 9 colonne