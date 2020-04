Coronavirus: Caritas Ambrosiana raddoppia fondo assistenza a 700mila euro (Di sabato 18 aprile 2020) Milano, 18 apr. (Adnkronos) - Per aiutare le famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese a causa della crisi da Coronavirus, la Caritas Ambrosiana ha raddoppiato il fondo Diocesano di assistenza. "Grazie a questo intervento, per i prossimi tre mesi, il fondo disporrà di 700mila euro. Le risorse saranno distribuite attraverso i centri di ascolto parrocchiali alle famiglie che a causa del lockdown non riescono più a far fronte alle incombenze quotidiane: dalle bollette del gas e della luce all'affitto", si spiega in una nota. Per accedere a tali risorse si dovrà prendere contatto con il centro di ascolto della propria parrocchia e presentare la situazione di difficoltà a sostenere spese urgenti e non procrastinabili. Le domande saranno valutate dai volontari dei centri di ascolto e inviate al Siloe (Servizio di integrazione lavorativa) che ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - Gruppo Barilla dona a Caritasstrumenti informatici e materiale didattico

