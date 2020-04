Coronavirus Campania, ultime notizie e contagi oggi 18 aprile (Di sabato 18 aprile 2020) Continuano a diminuire i contagi da Coronavirus in Campania: nelle ultime 24 ore si sono registrati solo 37 nuovi casi positivi, come si legge nell'ultimo bollettino emanato dall'Unità di Crisi della Regione Campania. Salgono così a 3.988 i casi positivi in Campania su 46.294 tamponi effettuati complessivamente dall'inizio dell'epidemia. Leggi su fanpage Coronavirus in Campania : «Epidemia sotto controllo - ora è possibile la Fase 2»

Coronavirus - la guerra delle regioni. La Campania : «Chiudiamo i confini»

