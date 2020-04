Coronavirus Campania: “Potevamo fare tamponi nelle strutture pubbliche ma abbiamo usato le private” (Di sabato 18 aprile 2020) Viaggio nella sanità campana dopo un mese di epidemia da Covid 19. Come la narrazione di Vincenzo De Luca si scontra con la realtà. Tra meme e video ironici che amplificano il governatore, Fanpage.it è andata a verificare il funzionamento degli ospedali, le analisi dei tamponi, l'utilizzo dei fondi legati alla gestione dell'emergenza, la condizione dei cittadini che aspettano di essere assistiti, gli accordi con la sanità privata e il numero reale dei posti letto. Un quadro dettagliato di un disastro sanitario raccontato come "un modello di eccellenza nel mondo" Leggi su fanpage Coronavirus - caos mascherine gratis in Campania : "Ancora non sono arrivate e non basteranno"

Coronavirus in Campania - bollettino del 17 aprile : 37 positivi su 2597 tamponi

Coronavirus Campania - ultime notizie e contagi oggi 18 aprile (Di sabato 18 aprile 2020) Viaggio nella sanità campana dopo un mese di epidemia da Covid 19. Come la narrazione di Vincenzo De Luca si scontra con la realtà. Tra meme e video ironici che amplificano il governatore, Fanpage.it è andata a verificare il funzionamento degli ospedali, le analisi dei, l'utilizzo dei fondi legati alla gestione dell'emergenza, la condizione dei cittadini che aspettano di essere assistiti, gli accordi con la sanità privata e il numero reale dei posti letto. Un quadro dettagliato di un disastro sanitario raccontato come "un modello di eccellenza nel mondo"

VincenzoDeLuca : ?? #CORONAVIRUS: se dovessimo avere una fuga in avanti da parte di regioni che hanno ancora un elevato livello di co… - VincenzoDeLuca : ?? #CORONAVIRUS: noi non terremo in piedi un minuto in più, ma nemmeno un minuto in meno, le misure restrittive per… - VincenzoDeLuca : COVID-19, INIZIA LA DISTRIBUZIONE DELLE MASCHERINE ALLE FARMACIE ?? #CORONAVIRUS: comincia da oggi la distribuzione… - Mohsa491 : RT @VincenzoDeLuca: ?? #CORONAVIRUS: se dovessimo avere una fuga in avanti da parte di regioni che hanno ancora un elevato livello di contag… - MariannaCafier1 : Con la proposta di #DeLuca di blindare la #Campania, tornano i nostalgici della #secessione. Sono d'accordo,taglia… -