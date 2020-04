Coronavirus, CAI: al lavoro per la riapertura estiva dei rifugi (Di sabato 18 aprile 2020) “Pur essendo vero che possono esserci difficoltà a riaprire i rifugi, soprattutto quelli di alta quota, deve essere chiaro che il Club alpino italiano si è attivato e sta lavorando per scongiurare questa ipotesi“: lo ha affermato Antonio Montani, vicepresidente del Cai e responsabile dei rifugi. “Faremo di tutto, sia intervenendo nelle sedi istituzionali per spiegare la differenza che c’è tra rifugio e albergo, sia mettendo a disposizione delle nostre Sezioni e dei rifugisti tutte la risorse disponibili per poter contribuire alla riapertura delle strutture“. Le modalità della riapertura dei rifugi dipenderanno anche dalle future disposizioni normative sulla Fase 2 dell’attuale emergenza Coronavirus.L'articolo Coronavirus, CAI: al lavoro per la riapertura estiva dei rifugi Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - i boscaioli tornano a lavorare nelle valli spazzate dalla tempesta Vaia

