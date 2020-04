Coronavirus, Brasile: lo stato di San Paolo proroga la quarantena fino al 10 maggio (Di sabato 18 aprile 2020) Il governatore dello stato brasiliano di San Paolo ha annunciato una nuova proroga delle misure di distanziamento sociale per contenere la diffusione del nuovo Coronavirus fino al 10 maggio. Le misure prevedono la chiusura obbligatoria di tutte le attività, esercizi commerciali e servizi considerati non essenziali come ospedali, farmacie, supermercati e negozi di alimentari, fino al prossimo 10 maggio. Nella città di San Paolo, città dove si concentra la stragrande maggioranza dei casi del paese, le misure restrittive erano state attuate gradualmente fino alla disposizione di chiusura totale a partire dal 24 marzo e fino al 7 aprile. Tuttavia la crescita molto rapida di casi aveva già spinto una prima volta il governatore Joao Doria a estendere la quarantena fino al 22 aprile. “Le misure sono prorogate fino al 10 maggio in tutti i 645 municipi ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. In Brasile oltre 30.000 casi confermati

Coronavirus - la situazione precipita in Brasile : oggi 217 morti - crescita esponenziale dei contagi

Coronavirus Brasile - Bolsonaro licenzia il Ministro della Salute Mandetta (Di sabato 18 aprile 2020) Il governatore dellobrasiliano di Sanha annunciato una nuovadelle misure di distanziamento sociale per contenere la diffusione del nuovoal 10. Le misure prevedono la chiusura obbligatoria di tutte le attività, esercizi commerciali e servizi considerati non essenziali come ospedali, farmacie, supermercati e negozi di alimentari,al prossimo 10. Nella città di San, città dove si concentra la stragranderanza dei casi del paese, le misure restrittive erano state attuate gradualmentealla disposizione di chiusura totale a partire dal 24 marzo eal 7 aprile. Tuttavia la crescita molto rapida di casi aveva già spinto una prima volta il governatore Joao Doria a estendere laal 22 aprile. “Le misure sonoteal 10in tutti i 645 municipi ...

SkyTG24 : Il #Brasile ha reso omaggio al personale sanitario impegnato in tutto il mondo nel contrastare l’epidemia di… - SkyTG24 : Coronavirus, il Cristo di Rio indossa il camice: così il Brasile ringrazia i medici. FOTO - RaiNews : #Brasile, il Cristo Redentore illuminato con le bandiere dei Paesi colpiti dal #coronavirus - PARCELConsorzio : Parco Archeologico Religioso del CELio - PARCEL: Coronavirus in Brasile, Bolsonaro minimizza e il m... - PrimaStampa_eu : Coronavirus, quasi 4 mila nuovi morti nel mondo, aumentano casi anche in Germania e gravissima la situazione anche… -