Coronavirus, Bonaccini “poste al governo 4 priorita' per ‘ripartenza'” (Di sabato 18 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo posto al governo alcune questioni relative alla ‘fase 2′, soprattutto perche' riteniamo necessaria una condivisione fra l'esecutivo e le Regioni su ‘come' affrontare la fase della riapertura, in base ad indicazioni precise del comitato tecnico-scientifico e della task force diretta da Vittorio Colao”. Cosi' il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini, al termine, in modalita' di videoconferenza, della “cabina di regia governo-Regioni-Enti locali” per l'emergenza Covid-19. “Le questioni poste – spiega Bonaccini – riguardano essenzialmente 4 aree”. La prima riguarda il Coordinamento delle fasi della “ripartenza”; la seconda la ‘Revisione dei tempi delle citta”; la terza la necessita' di riavviare il motore economico del ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - Bonaccini : dalla Regione 1000 euro per ogni operatore sanitario

Coronavirus : Bonaccini a Morrone - ‘non ho tempo per teatrino politica’

Coronavirus : Morrone (Lega) - ‘Bonaccini chiama Prodi? torna usato sicuro’ (Di sabato 18 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo posto alalcune questioni relative alla ‘fase 2′, soprattutto perche' riteniamo necessaria una condivisione fra l'esecutivo e le Regioni su ‘come' affrontare la fase della riapertura, in base ad indicazioni precise del comitato tecnico-scientifico e della task force diretta da Vittorio Colao;. Cosi' il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano, al termine, in modalita' di videoconferenza, della “cabina di regia-Regioni-Enti locali; per l'emergenza Covid-19. “Le questioni poste – spiega– riguardano essenzialmente 4 aree;. La prima riguarda il Coordinamento delle fasi della “ripartenza;; la seconda la ‘Revisione dei tempi delle citta;; la terza la necessita' di riavviare il motore economico del ...

RegioneER : #impresER #Coronavirus graduale ripartenza in alcune filiere produttive: con il Patto per il lavoro la proposta del… - Noovyis : (Coronavirus, Bonaccini “poste al governo 4 priorita' per ‘ripartenza'”) Playhitmusic - - andvaccaro : RT @RegioneER: #impresER #Coronavirus graduale ripartenza in alcune filiere produttive: con il Patto per il lavoro la proposta della @Regio… - Italpress : Coronavirus, Bonaccini “poste al Governo 4 priorità per ‘ripartenza’” - Notiziedi_it : Coronavirus, cabina di regia tra governo e regioni. Bonaccini: 'A Conte 4 richieste per Fase 2 e ripartenza' -