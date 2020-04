Coronavirus, bollettino Protezione Civile: “482 decessi e 2200 guariti” (Di sabato 18 aprile 2020) Coronavirus, bollettino Protezione Civile di oggi 18 aprile 2020. Di seguito tutti i numeri e le ultime statistiche dell’Italia. Angelo Borrelli (Screenshot Video) Il Coronavirus non è ancora sconfitto, ed anche oggi è arrivato il momento di fare di nuovo il resoconto. Le rilevazioni ed i dati ufficiali continuano a preoccupare ed è per questo che bisogna … L'articolo Coronavirus, bollettino Protezione Civile: “482 decessi e 2200 guariti” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus - diminuiscono i nuovi morti (-93 rispetto a ieri) - aumentano i nuovi positivi : 809 in 24 ore – Il bollettino della Protezione civile

Coronavirus Italia : il bollettino del 18 aprile - continua il trend positivo

EMILIA ROMAGNA BOLLETTINO 18 APRILE/ Dati coronavirus : 350 nuovi casi e 62 morti (Di sabato 18 aprile 2020)di oggi 18 aprile 2020. Di seguito tutti i numeri e le ultime statistiche dell’Italia. Angelo Borrelli (Screenshot Video) Ilnon è ancora sconfitto, ed anche oggi è arrivato il momento di fare di nuovo il resoconto. Le rilevazioni ed i dati ufficiali continuano a preoccupare ed è per questo che bisogna … L'articolo: “482guariti” proviene da www.inews24.it.

Corriere : Coronavirus in Italia, 172.434 casi positivi e 22.745 morti. Il bollettino del 17 aprile - Corriere : Coronavirus in Italia, 172.434 casi positivi e 22.745 morti. Il bollettino del 17 aprile - TgrVeneto : #Veneto: oltre 300 nuovi casi. Lieve calo dei ricoverati in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore i decessi sono s… - Roberta67225038 : RT @laperlaneranera: VOGLIAMO SAPERE quanti sono i DECEDUTI da CORONAVIRUS, e non il Totale dei decessi per altre Cause. Bollettino: 44.927… - zazoomblog : Bollettino Protezione Civile 18 aprile- Video Arcuri e nuovi dati sul coronavirus - #Bollettino #Protezione #Civile… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 18 aprile 2020 Today Emergenza Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile – 18 aprile

Nella conferenza stampa odierna, il capo della Protezione Civile ha rivelato i dati aggiornati riguardanti l’emergenza Coronavirus in Italia Con la consueta conferenza stampa della Protezione Civile, ...

Covid-19, 774 positivi in provincia, due decessi

Otto contagiati in più rispetto a ieri e due decessi nelle ultime ore in provincia di Pisa. Il bollettino regionale conferma la riduzione nei ricoveri PISA — 774 casi di positività al coronavirus in ...

Nella conferenza stampa odierna, il capo della Protezione Civile ha rivelato i dati aggiornati riguardanti l’emergenza Coronavirus in Italia Con la consueta conferenza stampa della Protezione Civile, ...Otto contagiati in più rispetto a ieri e due decessi nelle ultime ore in provincia di Pisa. Il bollettino regionale conferma la riduzione nei ricoveri PISA — 774 casi di positività al coronavirus in ...