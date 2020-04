Coronavirus, bollettino Protezione Civile (18 aprile): 44.927 guariti, 482 decessi (Di sabato 18 aprile 2020) Ultimo bollettino della Protezione Civile di oggi 18 aprile h. 18,00. Nuovi aggiornamenti sul Coronavirus in Italia. Totale dei positivi +107.771, persone guarite +44.927. Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile. In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi 18 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 175.925, con un incremento rispetto a ieri di 3.491 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 107.771 con un incremento di 809 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.733 sono in cura presso le terapie intensive con una decrescita di 79 pazienti rispetto a ieri. 25.007 persone sono ricoverati con sintomi, ... Leggi su 2anews Coronavirus in Italia - bollettino del 18 aprile 2020 - 175.925 casi

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Bollettino positivo - dal 4 maggio via libera allo sport?

Coronavirus bollettino 18 aprile 2020 : +809 attualmente positive rispetto a ieri - 482 decessi (Di sabato 18 aprile 2020) Ultimodelladi oggi 18h. 18,00. Nuovi aggiornamenti sulin Italia. Totale dei positivi +107.771, persone guarite +44.927. Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della. In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione delsul nostro territorio, a oggi 18, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 175.925, con un incremento rispetto a ieri di 3.491 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 107.771 con un incremento di 809 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.733 sono in cura presso le terapie intensive con una decrescita di 79 pazienti rispetto a ieri. 25.007 persone sono ricoverati con sintomi, ...

Corriere : Coronavirus in Italia, 172.434 casi positivi e 22.745 morti. Il bollettino del 17 aprile - Corriere : Coronavirus in Italia, 172.434 casi positivi e 22.745 morti. Il bollettino del 17 aprile - Corriere : Coronavirus in Italia, 175.925 casi positivi e 23.227 morti. Il bollettino del 18 aprile - infoitinterno : Coronavirus Toscana, rallenta il contagio: i guariti (224) sono più dei nuovi positivi (127). Il bollettino di saba… - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: scende il numero dei ricoveri ed è boom di guariti (2563 in un… -