Coronavirus, bollettino 18 aprile 2020: -779 ricoveri, +482 morti, +2.200 dimessi (Di sabato 18 aprile 2020) È il primo giorno in cui i dati sulla diffusione del Coronavirus in Italia vengono presentati dalla Protezione Civile solo tramite il consueto bollettino, ma senza la conferenza stampa di Angelo Borrelli e di un rappresentante dell'Istituto Superiore della Sanità o del Consiglio Superiore della Sanità.Anche oggi si tratta di numeri per alcuni aspetti confortanti: anche se ci sono altri 482 morti da piangere, continua la diminuzione del numero di ricoverati e di persone in terapia intensiva. In particolare i dati più importanti che emergono oggi sono i seguenti:- il totale delle persone che hanno contratto il virus è 175.925, con un incremento rispetto a ieri di 3.491 nuovi casi; - il numero totale di attualmente positivi è di 107.771 con un incremento di 809 assistiti rispetto a ieri; - tra gli attualmente positivi 2.733 sono in cura presso le ... Leggi su blogo LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Bollettino positivo - dal 4 maggio via libera allo sport?

Coronavirus - bollettino Protezione Civile (18 aprile) : 44.927 guariti - 482 decessi

Coronavirus in Italia - bollettino del 18 aprile 2020 - 175.925 casi (Di sabato 18 aprile 2020) È il primo giorno in cui i dati sulla diffusione delin Italia vengono presentati dalla Protezione Civile solo tramite il consueto, ma senza la conferenza stampa di Angelo Borrelli e di un rappresentante dell'Istituto Superiore della Sanità o del Consiglio Superiore della Sanità.Anche oggi si tratta di numeri per alcuni aspetti confortanti: anche se ci sono altri 482da piangere, continua la diminuzione del numero di ricoverati e di persone in terapia intensiva. In particolare i dati più importanti che emergono oggi sono i seguenti:- il totale delle persone che hanno contratto il virus è 175.925, con un incremento rispetto a ieri di 3.491 nuovi casi; - il numero totale di attualmente positivi è di 107.771 con un incremento di 809 assistiti rispetto a ieri; - tra gli attualmente positivi 2.733 sono in cura presso le ...

Corriere : Coronavirus in Italia, 172.434 casi positivi e 22.745 morti. Il bollettino del 17 aprile - Corriere : Coronavirus in Italia, 172.434 casi positivi e 22.745 morti. Il bollettino del 17 aprile - Corriere : Coronavirus in Italia, 175.925 casi positivi e 23.227 morti. Il bollettino del 18 aprile - bb91687509 : RT @NemNemecsek: Il coronavirus non molla la presa su Piemonte e Lombardia: nelle due regioni più delle metà dei nuovi… - smilypapiking : RT @NemNemecsek: Il coronavirus non molla la presa su Piemonte e Lombardia: nelle due regioni più delle metà dei nuovi… -