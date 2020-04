Coronavirus, Arcuri “In Lombardia 5 volte morti civili guerra” (Di sabato 18 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ieri sera il bollettino della sofferenza ci ha detto che il Coronavirus ci ha fatto lasciare oltre 22 mila vittime, e' un numero impressionante pero' mi sembra opportuno dare un parametro: tra 11 giugno 1940 e il 1 maggio 1945, durante la Seconda Guerra mondiale a Milano ci furono 2mila vittime civili in 5 anni. Per il Coronavirus in 2 mesi in Lombardia ci hanno lasciato oltre 11 mila civili, 5 volte di piu'”Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza, Domenico Arcuri, in conferenza stampa. “In questi giorni si sono sviluppati infiniti dibattiti su due questioni: quando iniziera' la fase 2 e come si fara'. Tengo subito a dire che non spetta al commissario entrare nel merito e trovare le risposte, noi lavoriamo, non disegniamo scenari, non spetta a noi stabilire quando si potranno avere i primi alleggerimenti delle misure di ... Leggi su liberoquotidiano APP IMMUNI BENDING SPOONS CONTRO CORONAVIRUS/ Arcuri : "Sarà gratuita e volontaria"

