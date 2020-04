Coronavirus, Arcuri: "In Lombardia 5 volte morti civili della guerra" (Di sabato 18 aprile 2020) "Dobbiamo continuare ad agire con la cautela e la prudenza di questi mesi", così il commissario straordinario al Coronavirus, Domenico Arcuri, in conferenza stampa, fa il punto sull’emergenza sanitaria sottolineando che “è clamorosamente sbagliato comunicare un conflitto tra salute e ripresa economica”. Per il commissario “senza la salute e la sicurezza la ripresa economica durerebbe come un battito di ciglia”. Poi traccia un parallelo tra le vittime della seconda guerra mondiale e quelle da Covid-19 in Lombardia: “5 volte i morti civili della guerra” (GLI AGGIORNAMENTI - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE - LE IPOTESI PER LA FASE DUE - LA APP "IMMUNI"). Arcuri: “No a improvvisazioni” Arcuri sottolinea che bisogna continuare a tenere in equilibrio l’aspetto sanitario con quello ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - il Commissario Arcuri : “In Lombardia 5 volte morti civili della guerra. App e test sierologici per la Fase 2 : ci faremo trovare pronti”

Coronavirus - Arcuri : «Riaprire in sicurezza o ripresa economica sarà breve»

