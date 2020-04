Coronavirus, appello alle istituzioni per i senza dimora: ‘Basta multe a chi non sa dove stare. Prolungare piano freddo e presidi medici ad hoc’ (Di sabato 18 aprile 2020) Matteo è un senzatetto. Vive in una roulotte in provincia di Siena, dove gli è stata assegnata una residenza fittizia. Si tratta di un provvedimento previsto dalla legge con cui si assegna alle persone senza dimora una via – finta – necessaria per renderli visibili alla società e munirli di documenti come carta d’identità e codice fiscale. Nel corso della prima metà di marzo Matteo raggiunge con la sua roulotte le terme pubbliche del suo paese e si immerge nel fiumiciattolo adiacente. Lo fa perché glielo hanno detto i medici: ha una malattia della pelle e i bagni termali lo aiutano. “Gli hanno fatto una prescrizione medica, che lui aveva con sé. L’ha esibita quando le forze dell’ordine gli hanno chiesto perché fosse fuori casa, in un momento in cui non era permesso. Niente da fare, lo hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - appello al governo di Mannoia e Amoroso – VIDEO

Coronavirus : Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia fanno un appello al Governo

Coronavirus - l’appello dei medici : “Va programmata subito una vaccinazione anti-influenzale di massa in autunno” (Di sabato 18 aprile 2020) Matteo è untetto. Vive in una roulotte in provincia di Siena,gli è stata assegnata una residenza fittizia. Si tratta di un provvedimento previsto dalla legge con cui si assegnapersoneuna via – finta – necessaria per renderli visibili alla società e munirli di documenti come carta d’identità e codice fiscale. Nel corso della prima metà di marzo Matteo raggiunge con la sua roulotte le terme pubbliche del suo paese e si immerge nel fiumiciattolo adiacente. Lo fa perché glielo hanno detto i medici: ha una malattia della pelle e i bagni termali lo aiutano. “Gli hanno fatto una prescrizione medica, che lui aveva con sé. L’ha esibita quando le forze dell’ordine gli hanno chiesto perché fosse fuori casa, in un momento in cui non era permesso. Niente da fare, lo hanno ...

Corriere : Laura Pausini al governo: «Lavoratori dello spettacolo non restino inascoltati» - RaiNews : L'appello al governo: intervenga con un fondo straordinario, noi offriamo le nostre scuole ove ce ne fosse bisogno… - Linkiesta : 12 #migranti sono morti alla deriva, nulla hanno potuto le #ong @alarm_phone né i parlamentari sottoscrittori di un… - fattoquotidiano : Coronavirus, appello alle istituzioni per i senza dimora: ‘Basta multe a chi non sa dove stare. Prolungare piano fr… - EmilianoVerga : RT @RegLombardia: #Coronavirus #fermiamoloinsieme Appello alle aziende per la produzione dispositivi di protezione individuale. Consulta le… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus appello Coronavirus, l'appello delle donne: "Scuole chiuse? Inaccettabile scaricare la crisi su di noi" la Repubblica Coronavirus, appello alle istituzioni per i senza dimora: ‘Basta multe a chi non sa dove stare. Prolungare piano freddo e presidi medici ad hoc’

Matteo è un senzatetto. Vive in una roulotte in provincia di Siena, dove gli è stata assegnata una residenza fittizia. Si tratta di un provvedimento previsto dalla legge con cui si assegna alle ...

CORONAVIRUS - Scherma, Vecchi: lavoro fatto non è perso ma va riprogrammato

Anche perché di questo passo ci saremmo preparati in giardino". E' l'appello lanciato alla scherma Toscana e italiana dall'azzurra della sciabola, Irene Vecchi. "Ora bisogna osservare con rigore le ...

Matteo è un senzatetto. Vive in una roulotte in provincia di Siena, dove gli è stata assegnata una residenza fittizia. Si tratta di un provvedimento previsto dalla legge con cui si assegna alle ...Anche perché di questo passo ci saremmo preparati in giardino". E' l'appello lanciato alla scherma Toscana e italiana dall'azzurra della sciabola, Irene Vecchi. "Ora bisogna osservare con rigore le ...