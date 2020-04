Coronavirus: allenamenti e jogging lontano da casa dal 4 maggio. Lo sport ripartirà (Di sabato 18 aprile 2020) Può essere il via libera per la ripresa degli allenamenti, verso un ritorno, per gradi, dello sport anche agonistico. Intanto si parla, appunto, di allenamenti e jogging consentiti anche lontano da casa. E' una delle misure allo studio del governo in vista del 4 maggio Leggi su firenzepost Coronavirus - calcio : il 4 maggio forse ripresa degli allenamenti. Scontro Figc -Malagò

Coronavirus - calcio : il 4 maggio forse ripresa degli allenamenti. scontro Figc -Malagò

Coronavirus Bundesliga/ Rummenigge : "Gli allenamenti a piccoli gruppi funzionano" (Di sabato 18 aprile 2020) Può essere il via libera per la ripresa degli, verso un ritorno, per gradi, delloanche agonistico. Intanto si parla, appunto, diconsentiti ancheda. E' una delle misure allo studio del governo in vista del 4

petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Il Ministro Spadafora ha fissato un incontro con la Figc per mercoledì prossimo: il tema sarà la messa a… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: CORONAVIRUS - Il Ministro Spadafora ha fissato un incontro con la Figc per mercoledì prossimo: il tema sarà la messa a… - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: CORONAVIRUS - Il Ministro Spadafora ha fissato un incontro con la Figc per mercoledì prossimo: il tema sarà la messa a… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: CORONAVIRUS - Il Ministro Spadafora ha fissato un incontro con la Figc per mercoledì prossimo: il tema sarà la messa a… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: CORONAVIRUS - Il Ministro Spadafora ha fissato un incontro con la Figc per mercoledì prossimo: il tema sarà la messa a… -