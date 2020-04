Coronavirus, alle Ogr di Torino apre ospedale realizzato in 12 giorni: ci lavoreranno i medici cubani. Ecco come è stato costruito (Di sabato 18 aprile 2020) Il video in timelapse mostra i lavori effettuati in 12 giorni alle Officine grandi riparazioni di Torino, in genere spazio utilizzato per iniziative culturali, per realizzare la struttura sanitaria temporanea. L’ospedale sarà dedicato, in particolare, a posti di terapia subintensiva e degenza per i pazienti affetti da Covid-19, per un totale di 92 posti letto. Vi lavoreranno i medici che lunedì sono atterrati a Caselle da Cuba. Da domani, domenica 19 aprile, dovrebbero arrivare i primi pazienti L'articolo Coronavirus, alle Ogr di Torino apre ospedale realizzato in 12 giorni: ci lavoreranno i medici cubani. Ecco come è stato costruito proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Zaia “Si potrebbe allentare ora senza attendere 4 maggio”

Il sesso ai tempi del Coronavirus : le riposte degli andrologi alle domande più frequenti

Coronavirus - Zaia : «Allentare subito alcune regole». Toti : «Niente ripresa con Regioni chiuse» (Di sabato 18 aprile 2020) Il video in timelapse mostra i lavori effettuati in 12Officine grandi riparazioni di, in genere spazio utilizzato per iniziative culturali, per realizzare la struttura sanitaria temporanea. L’sarà dedicato, in particolare, a posti di terapia subintensiva e degenza per i pazienti affetti da Covid-19, per un totale di 92 posti letto. Vii medici che lunedì sono atterrati a Caselle da Cuba. Da domani, domenica 19 aprile, dovrebbero arrivare i primi pazienti L'articoloOgr diin 12: cii medici cubani. Ecco come è stato costruito proviene da Il Fatto Quotidiano.

RobertoBurioni : La Ferrari non si ferma: produce valvole per respiratori polmonari che salvano la vita alle persone infettate dal c… - petergomezblog : Ogni sera dal lunedì al venerdì alle 19.53 sono in onda sul NOVE con @sonoleventi. Ve lo dico perché ancora in mol… - matteorenzi : Ci vediamo stasera per una chiacchierata sul futuro post CoronaVirus: alle 23 su Instagram - alby9__5 : RT @isabellaisola3: Dai balconi si cambia finalmente musica. Dalle canzonette si è passati alle proteste contro questo governo parassita????… - CaritasItaliana : RT @RedattoreSocial: #Coronavirus, 660mila buoni pasto alle famiglie più bisognose @coopalleanza con il sostegno dell’organismo pastorale… -