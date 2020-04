Coronavirus | al Trivulzio “agghiacciante malasanità” Inchiesta sulla Regione Lombardia

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 18 aprile 2020) “Un agghiacciante quadro di malasanità”. È la pesante accusa, rilasciata all’Ansa, di Alessandro Azzoni, creatore del Comitato giustizia e verità per le vittime del Pio Albergodi Milano. La struttura ospedaliera è al centro delle polemiche e delle indaginigestione della crisi. Ma non si tratta dell’unica preoccupazione della. Secondo un’della Stampa, la giunta Fontana e l’assessore Giulio Gallera avrebbero ricevuto a gennaio un allarme dal Ministero, annunciando misure di sicurezza da prendere in tempo prima dell’emergenza, senza poi metterle in atto. Malasanità aldi Milano Nella più grande Rsa milanese “si sta assistendo alla cronaca di una serie di morti annunciate“, denuncia Alessandro Azzoni all’Ansa. ...