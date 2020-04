Coronavirus, al San Raffaele tamponi a pagamento: l’accusa del Pd (Di sabato 18 aprile 2020) Secondo quanto riferito dal Pd, al San Raffaele di Milano privati e aziende possono accedere a tamponi a pagamento per verificare positività al Coronavirus Da quando è scoppiata la pandemia del Coronavirus, una crisi economia e sanitaria senza precedenti sta colpendo tantissimi Paesi di tutto il mondo. I Governi dei territori maggiormente colpiti hanno indetto … L'articolo Coronavirus, al San Raffaele tamponi a pagamento: l’accusa del Pd proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus - al San Raffaele tamponi a pagamento : l’accusa del Pd

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Ieri 8.129 sanzioni amministrative - Zaia : “Ok a riapertura ragionata”

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus San San Gavino, dodicesimo caso di coronavirus: è una donna ricoverata a Cagliari L'Unione Sarda.it Bolsonaro non ha ancora cambiato idea sul coronavirus

ma esperti e medici avvertono che i numeri sono bassi perché vengono fatti pochi test e moltissime morti per COVID-19 non vengono registrate. I casi accertati sono meno di 35mila e le morti 2.171, ma ...

A Nola folla in strada per i funerali del sindaco di Saviano Carmine Sommese morto per Covid19

Era stato ricoverato in ospedale alla fine di marzo, pochi giorni dopo aver scoperto di essere positivo al coronavirus. Era stato lui stesso ad annunciare la positività su Facebook, facendo forza ai ...

