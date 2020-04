Coronavirus | al San Raffaele di Milano tamponi a pagamento | costano 120 euro l’uno È

Leggi su newsmondo

(Di sabato 18 aprile 2020) Emergenzain Lombardia, al Sandi(120l’uno). Astuti (Partito democratico): “È il far west”. Emergenza, Lombardia di nuovo nel mirino, questa volta per idel San. L’ospedale offre test a privati e aziende al costo di centoventiin Lombardia, al San(120l’uno) La notizia ha fatto in poche ore il giro del web e ha scatenato le polemiche. Al Sanè possibile fare il tampone per la ricerca del nuovo. Il servizio aè rivolto a provati ed aziende e costa 120a test. Astuti (Pd), ‘Mentre l’assessore Gallera ci dice che non si possono aumentare iveniamo a sapere che ci sono laboratori che li offrono privatamente’ Il primo ...