Coronavirus: a Nuoro la Polizia multa due anziani: lei è disabile (Di sabato 18 aprile 2020) Una coppia di anziani, lui 74 anni e lei 72, fermati e multati pesantemente dalla Polizia Stradale: erano insieme a fare la spesa. Ma la donna è disabile al 100 per cento. Una coppia sorpresa a fare la spesa insieme e multata. Non sarebbe una notizia, se non fosse che si tratta di due anziani, … L'articolo Coronavirus: a Nuoro la Polizia multa due anziani: lei è disabile proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 18 aprile 2020) Una coppia di, lui 74 anni e lei 72, fermati eti pesantemente dallaStradale: erano insieme a fare la spesa. Ma la donna èal 100 per cento. Una coppia sorpresa a fare la spesa insieme eta. Non sarebbe una notizia, se non fosse che si tratta di due, … L'articolo: aladue: lei èproviene da www.meteoweek.com.

danieladucato : Al 18 aprile: in #Sicilia e in #Sardegna le province con meno contagi RAGUSA SUD SARDEGNA 2 ammalati #COVID ogni… - Telesardegna : Emergenza Coronavirus, Marteddu (CAI Nuoro): ‘Tutto da rifare e da riprogrammare. La salute è priorità’. - PeaceMusicLovee : - luc_sca : #Sardegna zero decessi e contagi in diminuz. dati incoraggianti, si lavora per la ripartenza, proposte: voucher co… - dangp : In #Sardegna, dei 1.198 casi positivi accertati, 212 sono stati registrati nella Città Metropolitana di #Cagliari… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Nuoro Coronavirus, un imprenditore: per venire in Sardegna voucher con tampone Covid 19 La Nuova Sardegna Coronavirus: a Nuoro la Polizia multa due anziani: lei è disabile

Non sarebbe una notizia, se non fosse che si tratta di due anziani, e che la donna è invalida al 100%. I due sono stati fermati dalla Polizia Stradale a Nuoro, la città dove vivono. Molto salato il ...

Al supermercato con la moglie disabile al 100%: multa di 900 euro e il marito ha un malore

sono stati fermati a Nuoro dalla polizia stradale che non ha voluto sentire ragioni e quindi multato i due. Per entrambi, un verbale molto salato in osservanza del decreto restrittivo in vigore per ...

Non sarebbe una notizia, se non fosse che si tratta di due anziani, e che la donna è invalida al 100%. I due sono stati fermati dalla Polizia Stradale a Nuoro, la città dove vivono. Molto salato il ...sono stati fermati a Nuoro dalla polizia stradale che non ha voluto sentire ragioni e quindi multato i due. Per entrambi, un verbale molto salato in osservanza del decreto restrittivo in vigore per ...