Coronavirus: a Napoli folla in strada per i funerali del sindaco di 66 anni ucciso dal Covid-19 (Di sabato 18 aprile 2020) C’era una folla di gente a Saviano (Napoli), scesa in strada in barba al decreto anti Coronavirus per dare l’ultimo saluto al sindaco della cittadina vesuviana, Carmine Sommese, scomparso ieri a 66 anni, ucciso proprio dal Covid-19. Un assembramento che non è passato inosservato e che è stato ripreso con i cellulari finendo sui social. Sommese, ex consigliere regionale di Forza Italia, era un politico molto apprezzato anche per la sua attività di chirurgo che svolgeva all’ospedale di Nola. Nonostante i divieti, molti i cittadini che hanno seguito il feretro al suo passaggio.L'articolo Coronavirus: a Napoli folla in strada per i funerali del sindaco di 66 anni ucciso dal Covid-19 Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus Napoli - folla al funerale del sindaco nonostante divieti – VIDEO

