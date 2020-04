Coronavirus, a Cogliate mascherine artigianali a domicilio per tutti gli over 65 (Di sabato 18 aprile 2020) Saranno consegnate a domicilio tra oggi e domani a Cogliate le 2300 mascherine realizzate da un folto gruppo di volontarie. A riceverle direttamente a casa saranno i Cogliatesi over 65. Le consegne saranno effettuate da volontari su iniziativa del Comune di Cogliate. Le mascherine sono realizzate in cotone lavabile e igienizzabile e possono essere utilizzate … L'articolo Coronavirus, a Cogliate mascherine artigianali a domicilio per tutti gli over 65 proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario Coronavirus - a Solaro sono 8 i morti ufficiali - a Baranzate sono 5 - a Cogliate 1

Coronavirus - mascherine della Regione consegnate ai comuni - la distribuzione a Cogliate - Misinto e Lazzate

Coronavirus - a Cogliate i volontari puliranno le tombe e lasceranno ramoscelli d’ulivo nel cimitero chiuso (Di sabato 18 aprile 2020) Saranno consegnate atra oggi e domani ale 2300realizzate da un folto gruppo di volontarie. A riceverle direttamente a casa saranno isi65. Le consegne saranno effettuate da volontari su iniziativa del Comune di. Lesono realizzate in cotone lavabile e igienizzabile e possono essere utilizzate … L'articolo, apergli65 proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Coronavirus, a Cogliate mascherine artigianali a domicilio per tutti gli over 65 - - IlGroane : Coronavirus, martedì con ripresa dei contagi a Saronno, polemica per gli assorbenti, tantissimi controlli… - infoitinterno : Coronavirus, Cogliate piange per il suo primo lutto - IlGroane : Coronavirus, Cogliate piange per il suo primo lutto - ilSaronno : Coronavirus, Cogliate piange per il suo primo lutto -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cogliate Coronavirus, a Cogliate mascherine artigianali a domicilio per tutti gli over 65 Il Notiziario Coronavirus, a Cogliate mascherine artigianali a domicilio per tutti gli over 65

Saranno consegnate a domicilio tra oggi e domani a Cogliate le 2300 mascherine realizzate da un folto gruppo di volontarie ... Caro lettore, dall’inizio dell’emergenza Covid-19 abbiamo subito un ...

Coronavirus: a Monza tra marzo e aprile il doppio dei morti rispetto ai cinque anni precedenti

Che il dato sia correlato direttamente all’epidemia di Covid-19 lo dimostrano anche i dati degli anni precedenti ... Ornago 8-1; Ronco 8-2; Briosco 6-3; Cogliate 6-8.

Saranno consegnate a domicilio tra oggi e domani a Cogliate le 2300 mascherine realizzate da un folto gruppo di volontarie ... Caro lettore, dall’inizio dell’emergenza Covid-19 abbiamo subito un ...Che il dato sia correlato direttamente all’epidemia di Covid-19 lo dimostrano anche i dati degli anni precedenti ... Ornago 8-1; Ronco 8-2; Briosco 6-3; Cogliate 6-8.