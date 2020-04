Coronavirus | a 97 anni al lavoro in farmacia nonostante i rischi | “Il lavoro è la mia

(Di sabato 18 aprile 2020) “Ile’ la mia vita. E il mio faro e’ sempre stato l’insegnamento di mio padre: ovvero prima di tutto educazione e gentilezza”, spiega con voce squillante Alda Baroni, titolare dell’unicadi Chi, in provincia di Pisa.i suoi 97e ilo dovuto all’epidemia di, Alda e’ ancora tutti i giorni a dispensare medicine dietro al bancone della sua, sempre gentile, riservata, allegra e iperattiva. Nata nel 1923, Alda si e’ laureata ina Pisa pochidopo la fine della guerra, quando le donne che frequentavano l’universita’ erano un’eccezione. Una materia non scelta per passione ma che e’ poi diventata la passione della sua vita. Nel 1948 gia’ lavorava come farmacista a Pontedera. Quindi, nel 1962 ha avuto la direzione, e successivamente ...

SkyTG24 : A 99 anni ha raccolto 12 milioni di sterline per il sistema sanitario nazionale britannico camminando ogni giorno n… - Corriere : Tolta la multa da 533 euro alla famiglia che portava la figlia di 8 anni a una visita p... - fattoquotidiano : Coronavirus, bimbi al parco – La ministra Bonetti all’Iss: “Non si può rimanere a casa per anni. Politica deve pren… - fabiettoilgobbo : @matteosalvinimi Tra l'11 giugno 1940 e il primo maggio 1945 a Milano sono morti sotto i bombardamenti della second… - amato_renzo : RT @MoriMrc: Coronavirus, età media dei deceduti 79 anni. 80% di essi affetti da due o tre patologie. Senza patologie solo il 3,8%. Insomma… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anni

Corriere della Sera

Il monaco buddista tibetano, nato in Tibet 79 anni fa, viveva in esilio in Italia dal 1963. Ha fondato il centro di Albagnano Bèe È morto a Verbania con il coronavirus il monaco buddista tibetano Lama ...Gastaldo aveva all’attivo 25 anni di servizio e una grande passione per il suo lavoro. Il Covid-19 a Tortona ai primi di marzo ha contagiato oltre 10 agenti della Polizia municipale tortonese, per ...