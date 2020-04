Coronavirus | 154 000 morti e 2 2 milioni di casi nel mondo | in Germania 3 700 positivi in

(Di sabato 18 aprile 2020) Sono oltre 154mila inela causa del nuovoe più di 2.2i cittadini risultati. Questi gli ultimi dati della Johns Hopkins University, che parla di 2.244.303 contagi confermati a livello globale e 154.215 vittime. Sono invece 3.574.393 le persone giudicate guarire. Negli Stati Uniti la situazione è preoccupante. Il numero diaccertati dinegli Usa è infatti salito a 702.164. Secondo il bilancio della Johns Hopkins University, le vittime sono 37.054. Sono 3.609 i nuovidiregistrati innelle ultime 24 ore. Questi i dati del Robert Koch Insitut, che monitora l’andamento dei contagi da Covid-19 in. In totale, secondo il Rki il totale deiconfermati inè di 137.439. Sono invece 242, afferma, le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ...

coronavirus responsabile della sindrome COVID-19. Al 18 aprile 2020, i casi confermati in tutti i 210 Paesi colpiti sono 2.243.512, a fronte di 154 mila morti e più di mezzo milione di guariti.L’Iss ha analizzato e diffuso un identikit delle vittime per coronavirus in Italia, sottolineando i pazienti più a rischio. Gli Stati Uniti sono diventati il Paese del mondo con il maggior numero di ...