(Di sabato 18 aprile 2020) Ilcontinua a estendersi macchia d’olio ine nel resto del mondo e il numero di persone contagiate e vittime cresce, purtroppo, con il trascorrere delle ore. L’intera redazione di iNews24.it si occuperà dell’aggiornamento LIVE dello stato del virus ine nelle altre parti del mondo. PER AGGIORNARE LA PAGINA CLICCA QUI <<< Tutti gli aggiornamenti sul … L'articolo, 106.962e 22.745inUsa 4.591proviene da www.inews24.it.

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 106.962 • Deceduti: 22.745 (+575, +2,6%) • Dimessi/Gu… - you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 106.607 • Deceduti: 22.170 (+525, +2,4%) • Dimessi/Gu… - TgLa7 : Sono complessivamente 106.962 i malati di #coronavirus in #Italia, con un incremento di 355 rispetto a ieri, quando… - zazoomnews : Coronavirus 106.962 positivi e 22.745 morti in Italia: negli Usa 4.591 decessi – DIRETTA - #Coronavirus #106.962… - harflevr : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 106.962 • Deceduti: 22.745 (+575, +2,6%) • Dimessi/Guariti: 42… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 106

Agenzia ANSA

Coronavirus in Italia, il bollettino del 17 aprile Sono complessivamente 106.962 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 355 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 1.189. Si ...Sono complessivamente 106.962 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 355 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 1.189. Si tratta dell’incremento più basso dal 2 marzo: quel ...