Coronabond, la Lega vota contro: si accende lo scontro politico in Italia (Di sabato 18 aprile 2020) Il Parlamento europeo vota una risoluzione non vincolante per contrastare a livello europeo gli effetti del coronavirus sull’economia. Il voto che si è tenuto tra il 16 e il 17 aprile ha aperto la strada a misure come i recovery bond, garantiti dal bilancio Ue, un pacchetto di aiuti per contrastare lo shock economico in vista del Consiglio europeo del 23 aprile. L’Europarlamento ha visto però i partiti Italiani spaccarsi sulle misure da adottare, in particolare il centrodestra. Lega e Forza Italia hanno votato contro i Coronabond, scatenando lo scontro in Italia. Cosa ha votato il Parlamento europeo Al centro delle richieste dei deputati europei c’è un pacchetto per garantire liquidità e finanziamenti per la ricostruzione economica post coronavirus. Il Parlamento europeo, nella risoluzione, ha proposto un allargamento del ... Leggi su thesocialpost L’Europarlamento boccia emendamento sui coronabond (coi voti di Lega e Forza Italia) Mes - ma quali sono i vantaggi per l’Italia?

Sì a recovery bond e Mes : bocciati i coronabond (per i no di Lega e Forza Italia)

