Contagiati da coronavirus in Italia: malati, morti, guariti. I numeri aggiornati a oggi, oltre 172mila casi positivi (Di sabato 18 aprile 2020) Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, si è presentato nella consueta conferenza stampa giornaliera per comunicare un aggiornamento sul numero di Contagiati, morti, guariti da coronavirus in Italia. Il numero totale di positivi in Italia, da quando è iniziata l’emergenza, è di 175.925 che sono così ripartiti: 107.771 ammalati, 44.927 guariti, 23.227 morti. Di seguito il quadro dettagliato. BOLLETTINO Contagiati DA coronavirus IN Italia (18 aprile): TOTALE CONTAGI IN Italia (dall’inizio dell’emergenza): 175.925 (oggi 3.491): 107.771 ammalati, 44.927 guariti, 23.227 morti TOTALE malati: 107.771 (oggi 809) di cui: 2.733 in terapia intensiva, 25.007 ricoverati con sintomi, 80.031 in isolamento domiciliare. TOTALE morti: 23.227 (oggi 482) TOTALE guariti: 44.927 (oggi 2200) stefano.villa@oasport.it Clicca qui per ... Leggi su oasport Coronavirus - nuovi focolai nelle Rsa di Trieste. 41 gli anziani contagiati in una - almeno 2 i morti. In difficoltà altre strutture

Bollettino del 18 aprile sul Coronavirus : 175.925 contagiati di cui 44.927 guariti e 23.227 morti

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Alle 18.00 aggiornamenti su contagiati - guariti - morti (Di sabato 18 aprile 2020) Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, si è presentato nella consueta conferenza stampa giornaliera per comunicare un aggiornamento sul numero didain. Il numero totale di positivi in, da quando è iniziata l’emergenza, è di 175.925 che sono così ripartiti: 107.771 am, 44.927, 23.227. Di seguito il quadro dettagliato. BOLLETTINODAIN(18 aprile): TOTALE CONTAGI IN(dall’inizio dell’emergenza): 175.925 (3.491): 107.771 am, 44.927, 23.227TOTALE: 107.771 (809) di cui: 2.733 in terapia intensiva, 25.007 ricoverati con sintomi, 80.031 in isolamento domiciliare. TOTALE: 23.227 (482) TOTALE: 44.927 (2200) stefano.villa@oasport.it Clicca qui per ...

Corriere : «Sei milioni di contagiati»: ecco i veri numeri dell’epidemia in Italia - Corriere : Lombardia: 941 nuovi casi in un giorno e 231 vittime. «Siamo ancora nella Fase 1» - Corriere : Vespignani: «Riaprire? Il numero di contagiati e di morti è ancora troppo alto» - faddesso : Bollettino del 18 aprile sul Coronavirus: 175.925 contagiati di cui 44.927 guariti e 23.227 morti… - SassiLive : +++CORONAVIRUS IN ITALIA, BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE 18 APRILE: 482 MORTI, 3491 CONTAGIATI, 2200 GUARITI+++… -