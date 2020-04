Consigliere comunale omofobo: “CoronaVirus punizione divina per la perversione dei gay, capisco perché li bruciavano nel medioevo” (Di domenica 19 aprile 2020) Fabio Tuiach ne ha sparata un’altra delle sue. Il Consigliere comunale di Trieste (eletto con la Lega Nord nel 2016) dopo aver attaccato in modo squallido (tirando in ballo il CoronaVirus) Barbara d’Urso per le sue posizioni in merito ai diritti LGBT, ieri è tornato a prendersela con i gay. Tuiach ha detto di essere d’accordo con l’arcivescovo Viganò e la sua assurda teoria sul Covid come “punizione di Dio per la sodomia e i matrimoni gay”. Ma non è finita qui, perché il Consigliere comunale ha anche aggiunto che “capisce come mai nel medioevo bruciavano i fr*ci”. “Ragionavo in modo diverso un tempo ma diversi anni fa, quando ho iniziato a muovermi verso la politica, i fr*ci hanno iniziato a insultarmi e perseguitarmi su Facebook perché per loro la Lega era omofoba. Andando avanti nel mio percorso, ... Leggi su bitchyf Consigliere comunale canta dal balcone e viene insultato per la sua omosessualità

