Consigliere comunale canta dal balcone e viene insultato per la sua omosessualità

(Di sabato 18 aprile 2020) Virus e quarantena non fermano la violenza e l’omofobia. Gianluca D’Elia è undi San Pietro in Lama (Lecce) e in queste settimane ha intrattenuto il vicinatondo con il microfono dal sulal piano terra per una mezz’oretta. La scorsa settimana un vicino dell’uomo non ha gradito la musica e per questo ha iniziato ad urlargli contro insulti omofobi e gli ha anche spaccato una cassa. Ma non è finita qui, perché l’aggressore è tornato in azione in questi giorni, a Pasquetta infatti il bullo ha nuovamenteGianluca per la sua dichiarata omosessualità ed ha continuato ad offenderlo anche dopo l’arrivo dei Carabinieri D’Elia ha dichiarato a ‘Nuovo Quotidiano di Puglia’ che depositerà una querela contro il suo vicino omofobo: «Ho già dato mandato ...