CONCERTO ONE WORLD | TOGETHER AT HOME Diretta e cantanti | ritmi sul palco altissimi

MarcoMoriniTW : Niall, Liam, Taylor Swift, Shawn Mendes e tantissimi altri artisti insieme per una bellissima ed importante causa.… - MarcoMoriniTW : Il pre-show è già iniziato, dalle 2.00 di notte (italiane) il maxi-concerto #TogetherAtHome che vedrà come protagon… - team_world : Liam Payne, Niall Horan, Billie Eilish, Taylor Swift, Shawn Mendes e Lady Gaga sono solo ALCUNI degli ARTISTI che s… - andvaccaro : RT @Open_gol: Il pre-show è iniziato alle 20, mentre dalle due di questa notte parte il 'concertone' di Lady Gaga che si potrà seguire in d… - babvis : Se volete seguire la diretta minuto per minuto di #TogetherAtHome sul @Corriere è qui! -

CONCERTO ONE Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : CONCERTO ONE